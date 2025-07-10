Сибіга заявив про дуже важливу угоду з Бельгією для підтримки українського бізнесу

Як зазначили в МЗС, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підписали лист про наміри. Він передбачає, що бельгійська компанія BIO Invest і банк "Львів" укладуть угоду на 5 млн євро.

"Йдеться про довіру та впевненість - впевненість у нашому майбутньому. Саме тому такі угоди надзвичайно важливі, і я щиро вдячний за них", - уточнив Сибіга.

У міністерстві пояснили, що гроші будуть спрямовані на розвиток малого та середнього бізнесу України. Це ключовий сегмент економіки, який відіграє вирішальну роль у створенні робочих місць і посиленні національної стабільності.

Що кажуть у Бельгії

Зі свого боку посольство Бельгії в Україні повідомило, що це буде перший крок на українському ринку для інвестиційної компанії BIO Invest.

"Захищати країну - це також захищати її економіку. Сильна економіка - це щит: вона захищає засоби до існування, підтримує державні послуги і дає громадянам причину залишатися, відновлювати і вірити в майбутнє", - зазначив глава бельгійського МЗС.

У посольстві уточнили, що BIO Invest планує інвестувати ще понад 20 млн євро в ключові сектори: зелену енергетику, сталу сільськогосподарську діяльність і фінансові послуги.