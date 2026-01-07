Сибіга запросив голову МЗС Гани до України та пообіцяв йому доступ до полонених ганців

Україна отримала прохання Гани щодо повернення її громадянина, який воював на боці російських окупантів та був взятий у полон українськими військовослужбовцями. Міністра закордонних справ Гани запрошують відвідати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
"Ми відзначили занепокоєння Гани та її прохання щодо повернення громадянина Гани, якого було захоплено в зоні бойових дій як російського найманця", - зазначив Сибіга.
Також він додав, що повторює запрошення для міністра закордонних справ Гани Окуджето Аблака відвідати Україну в лютому 2026 року.
"Ганським дипломатам буде надано доступ до військовополонених на їхнє прохання, відповідно до міжнародного гуманітарного права, і ми готові обговорити це питання предметно. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ганською стороною в дусі дружби та взаємної поваги", - резюмував український голова МЗС.
Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки вжити рішучих заходів для припинення російських схем вербування, спрямованих на залучення молоді з усього континенту. За інформацією МЗС, нині на боці Росії воюють понад 1400 громадян африканських держав. Часто вони потрапляють у полон.
Зокрема 7 січня стало відомо, що біля Лиману у Донецькій області українські військові взяли у полон африканського найманця, який воював на боці РФ. Громадянин Уганди стверджує, що контракт підписав під дулом автомата.
Також у полон в різний час потрапляли нігерійці, кенійці, сенегальці та мешканці інших африканських держав. Майже всі вони стверджують, що росіяни обманом змушували їх підписати контракти, а потім кидали на передову в штурми, з яких багато найманців не поверталося.