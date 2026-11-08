Сибіга запропонував главі МЗС Італії допомогу України у протидії кібератакам

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність з італійським колегою Антоніо Таяні, який став жертвою проросійських хакерів, і запропонував йому допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сибіги у соцмережі Х.

"Висловлюю повну солідарність з моїм італійським колегою Антоніо Таяні у зв’язку зі зловмисними актами кіберзлочинності та залякування, спрямованими проти нього та його родини", - написав очільник українського МЗС.

Сибіга наголосив, що Україна має значний власний досвід протидії таким кібератакам і готова поділитися ним із партнерами.

Він також підтримав пропозицію Таяні обговорити кіберзагрози на зустрічі глав МЗС країн G7 у Парижі, до якої долучиться український міністр.

"Кіберзагрози та зловмисні атаки не знають кордонів і вимагають рішучої, скоординованої реакції… Разом ми сильніші у захисті Європи, зміцненні стійкості наших суспільств та забезпеченні безпеки критичної інфраструктури й конфіденційних даних", - зазначив Сибіга.