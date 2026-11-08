Сибіга запропонував главі МЗС Італії допомогу України у протидії кібератакам
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність з італійським колегою Антоніо Таяні, який став жертвою проросійських хакерів, і запропонував йому допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сибіги у соцмережі Х.
"Висловлюю повну солідарність з моїм італійським колегою Антоніо Таяні у зв’язку зі зловмисними актами кіберзлочинності та залякування, спрямованими проти нього та його родини", - написав очільник українського МЗС.
Сибіга наголосив, що Україна має значний власний досвід протидії таким кібератакам і готова поділитися ним із партнерами.
Він також підтримав пропозицію Таяні обговорити кіберзагрози на зустрічі глав МЗС країн G7 у Парижі, до якої долучиться український міністр.
"Кіберзагрози та зловмисні атаки не знають кордонів і вимагають рішучої, скоординованої реакції… Разом ми сильніші у захисті Європи, зміцненні стійкості наших суспільств та забезпеченні безпеки критичної інфраструктури й конфіденційних даних", - зазначив Сибіга.
Глава МЗС Італії заявив про кібератаки та погрози через підтримку України
Нагадаємо, кіберзлочинці опублікували персональні дані міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в "даркнеті" та намагаються залякати його родину.
За словами італійського дипломата, причиною для атак стала його чітка та принципова позиція на підтримку України та захист свободи суверенної держави.
Таяні наголосив, що не піддасться залякуванням з боку зловмисників і продовжить захищати країну.