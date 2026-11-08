Сибига предложил главе МИД Италии помощь Украины в противодействии кибератакам
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с итальянским коллегой Антонио Таяни, ставшим жертвой пророссийских хакеров, и предложил ему помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сибиги в соцсети Х.
"Выражаю полную солидарность с моим итальянским коллегой Антонио Таяни в связи со злонамеренными актами киберпреступности и запугивания, направленными против него и его семьи", - написал глава украинского МИД.
Сибига подчеркнул, что Украина имеет значительный опыт противодействия таким кибератакам и готова поделиться им с партнерами.
Он также поддержал предложение Таяни обсудить киберугрозы на встрече глав МИД стран G7 в Париже, к которой присоединится украинский министр.
"Киберугрозы и злонамеренные атаки не знают границ и требуют решительной, скоординированной реакции… Вместе мы сильнее в защите Европы, укреплении устойчивости наших обществ и обеспечении безопасности критической инфраструктуры и конфиденциальных данных", - отметил Сибига.
Глава МИД Италии заявил о кибератаках и угрозах из-за поддержки Украины
Напомним, киберпреступники опубликовали персональные данные министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в "даркнете" и пытаются запугать его семью.
По словам итальянского дипломата, причиной атак стала его четкая и принципиальная позиция в поддержку Украины и защиту свободы суверенного государства.
Таяни подчеркнул, что не подвергнется запугиванию со стороны злоумышленников и продолжит защищать страну.