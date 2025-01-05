Сибіга закликав зробити санкції проти РФ ще ефективнішими

Нагадаємо, наприкінці грудня Європейський союз почав працювати над 16-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Про це стало відомо з виступу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європарламенту 18 числа.

За словами журналіста "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка, готовий проєкт документа може бути презентовано країнам-членам ЄС уже цього місяця - у січні 2025 року.

Також зазначимо, що 16 грудня Європейський союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії за її війну, яку вона розв'язала в Україні.

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