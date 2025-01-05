Сибига призвал сделать санкции против РФ еще более эффективными

Напомним, в конце декабря Европейский союз начал работать над 16-м пакетом санкций против Российской Федерации. Об этом стало известно исходя из выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента 18 числа.

По словам журналиста "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка, готовый проект документа может быть представлен странам-членам ЕС уже в этом месяце - январе 2025 года.

Также отметим, что 16 декабря Европейский союз принял 15-й пакет санкций против России за ее войну, которая она развязала в Украине.

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