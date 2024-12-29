Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на отримання Євросоюзом скрапленого газу з РФ. Він закликав заборонити цей імпорт до країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС України.

У дописі сказано, що заклик Сибіги був його реакцією на публікацію видання Financial Times про те, що протягом 2024 року країни Європейського союзу імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу (скрапленого природного газу).

"Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС України додав, що на ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками.