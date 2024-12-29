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Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в ЕС

Воскресенье 29 декабря 2024 21:13
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Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в ЕС Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на получение Евросоюзом сжиженного газа из РФ. Он призвал запретить этот импорт в страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.

В заметке сказано, что призыв Сибиги был его реакцией на публикацию издания Financial Times о том, что в течение 2024 года страны Европейского союза импортировали рекордный объем российского LNG-газа (сжиженного природного газа).

"Это недопустимо. Импорт российского LNG-газа в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров", - написал он в соцсети Х.

Глава МИД Украины добавил, что на рынке достаточно сжиженного природного газа, чтобы не финансировать преступный российский режим вместе с его агрессией, военными преступлениями и гибридными атаками.

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