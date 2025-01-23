Сибіга про заклик Трампа до Путіна: це було сильне послання і сигнал

Україна вважає сильним сигналом заклик президента США Дональда Трампа щодо необхідності закінчення війни. Україна потребує лідерства США у цьому питанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
Відповідну заяву Сибіга зробив на панельній дискусії Ukraine: The Road Ahead на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Це було справді сильне послання і сильний сигнал. Ми маємо посилити тиск на Росію і змусити її вести переговори. Нам потрібне лідерство США. Нам потрібно більше участі США", - сказав глава МЗС.
Він також наголосив на необхідності послабити Росії за допомогою сильніших санкцій, а також зміцнити Україну. За його словами, потрібен цей пакет стримування, щоб стабілізувати ситуацію насамперед на полі бою, зміцнити військові оборонні можливості України.
"Ми справді вітаємо такі сильні заяви президента Трампа. І ми віримо, що він буде переможцем. І ми віримо, що в нас є додатковий шанс отримати нову динаміку в дипломатичних зусиллях щодо припинення цієї війни та досягнення довгострокового справедливого і всеосяжного миру", - додав міністр.
Вчора, 22 січня, президент США Дональд Трамп опублікував пост у своїй соцмережі Truth Social, в якому звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.
Трамп закликав Росію укласти "угоду" про закінчення війни в Україні найближчим часом. В іншому випадку він пригрозив запровадити більші мита та санкції.
Варто додати, що у Трампа готують телефонну розмову з Путіним. Поки незрозуміло, коли може відбутися перший контакт між президентом США та російським диктатором.
Більше заяв Трампа та його команди після інавгурації та офіційного повернення до Білого дому - у матеріалі РБК-Україна.
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