Сибіга: Західні санкції повинні "розривати" економіку РФ

Україна вимагає посилити санкційний тиск на Росію та позбавити її доступу до іноземних технологій для виробництва зброї. Київ також готує нові обмеження проти російських олігархів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Украни Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, партнерам України час використати весь потенціал санкційного тиску. Під час ухвалення нових рішень, наголосив міністр, потрібно враховувати ситуацію на фронті та стан російської економіки.

"Я вважаю, що санкції наших партнерів мають бути не просто руйнівними, вони повинні просто "розірвати" економіку Росії і мати швидкий ефект", - заявив глава МЗС.

Він пояснив, що Росія пристосовується до обмежень і шукає способи їх обходити. Тому Україна наполягає, щоб між запровадженням нових санкційних пакетів не було пауз, а партнери зосередилися на конкретних заходах, які ускладнять виробництво російського озброєння.

Як приклад Сибіга навів компоненти ракети, використаної під час останньої атаки на Прилуки. За його словами, серед виявлених деталей були виготовлені в західних країнах. Ці елементи українська сторона показала главі МЗС Великої Британії Еду Мілібенду під час його візиту.

"В 90% озброєнь Росії можна знайти компоненти, вироблених у країнах Заходу. І це треба припинити. І ми маємо тут ще суттєвий потенціал", - наголосив міністр.

Україна обговорює з партнерами, як перекрити Москві доступ до таких компонентів. Водночас, за словами міністра, Росія консультувалася з Іраном і продовжує обговорювати з ним способи обходу санкцій.

Україна вимагатиме нових санкцій проти олігархів РФ

Окремо Сибіга розкритикував рішення виключити російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку. Він назвав цей крок неправильним і заявив, що Україна домагатиметься повернення обох до переліку обмежень.

У відповідь Київ пропонує запровадити санкції ще проти десяти російських олігархів. За словами глави МЗС, відповідний список уже підготували.

"Україна вже підготувала такий список. І я буду ставити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі цього тижня. І знову ставити питання і про повернення в список цих двох прізвищ", - підкреслив Сибіга.

Водночас міністр повідомив, що його британський колега Ед Мілібенд підтвердив: Велика Британія не знімала й не планує знімати санкції з цих двох бізнесменів. За словами Сибіги, аналогічної позиції дотримуються й інші партнери України за межами Європи.

"Це дієвий підхід. А ось загравання, умиротворення якраз заганяє ситуацію в глухий кут", - підсумував глава МЗС України.