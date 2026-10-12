Сибига: Западные санкции должны "разрывать" экономику РФ

Украина требует усилить санкционное давление на Россию и лишить ее доступа к иностранным технологиям для производства оружия. Киев готовит новые ограничения против российских олигархов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, партнерам Украины пора использовать весь потенциал санкционного давления. При принятии новых решений, подчеркнул министр, следует учитывать ситуацию на фронте и состояние российской экономики.

"Я считаю, что санкции наших партнеров должны быть не просто разрушительными, они должны просто "разорвать" экономику России и иметь скорый эффект", - заявил глава МИД.

Он объяснил, что Россия приспосабливается к ограничениям и ищет способы их обходить. Поэтому Украина настаивает на том, чтобы между введением новых санкционных пакетов не было пауз, а партнеры сосредоточились на конкретных мерах, которые усложнят производство российского вооружения.

В качестве примера Сибига привел компоненты ракеты, использованной во время последней атаки на Прилуки. По его словам, среди обнаруженных деталей были изготовлены в западных странах. Эти элементы украинская сторона показала главе МИД Великобритании Эду Милибэнду во время его визита.

"В 90% вооружений России можно найти компоненты, производимые в странах Запада. И это нужно прекратить. И мы имеем здесь еще существенный потенциал", - подчеркнул министр.

Украина обсуждает с партнерами, как перекрыть Москве доступ к таким компонентам. В то же время, по словам Министра, Россия консультировалась с Ираном и продолжает обсуждать с ним способы обхода санкций.

Украина потребует новых санкций против олигархов РФ

Отдельно Сибига подверг критике решение исключить российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Он назвал этот шаг неправильным и заявил, что Украина будет добиваться возвращения обоих в перечень ограничений.

В ответ Киев предлагает ввести санкции еще против десяти российских олигархов. По словам главы МИДа, соответствующий список уже подготовили.

"Украина уже подготовила такой список. И я буду задавать этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на этой неделе. И снова задавать вопросы и о возвращении в список этих двух фамилий", - подчеркнул Сибига.

В то же время министр сообщил, что его британский коллега Эд Милибенд подтвердил: Великобритания не снимала и не планирует снимать санкции с двух бизнесменов. По словам Сибиги, аналогичную позицию придерживаются и другие партнеры Украины за пределами Европы.

"Это действенный подход. А вот заигрывание, умиротворение как раз загоняет ситуацию в тупик", - подытожил глава МИД Украины.