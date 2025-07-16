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Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника: головні теми зустрічі

Середа 16 липня 2025 00:50
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Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника: головні теми зустрічі Фото: глава МЗС Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У середу, 16 липня, у Любліні відбудеться засідання Люблінського трикутника за участю глав МЗС України, Литви та Польщі. Сторони обговорять безпекову ситуацію, євроатлантичну інтеграцію та протидію російським загрозам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як нагадали в МЗС, формат Люблінського трикутника був заснований у 2020 році та цьогоріч відзначає п’яту річницю діяльності. Люблінський трикутник - це політична платформа для координації зусиль у питаннях безпеки, економіки та євроатлантичної інтеграції.

"Міністр обговорить з колегами безпекову ситуацію в Україні та регіоні, зокрема з урахуванням спільного кордону країн Люблінського трикутника з Росією та Білоруссю, нарощування військово-технічного потенціалу України та зміцнення оборонної співпраці, посилення скоординованого тиску США та ЄС на Росію, протидію дезінформації та іншим російським гібридним загрозам", - сказано у повідомленні.

Також у фокусі уваги буде просування України до членства в ЄС і НАТО, розвиток інфраструктурних проектів, а також наукових, культурних та міжлюдських контактів між народами України, Литви та Польщі заради зміцнення довіри та партнерства у регіоні.

"Захід дозволить узгодити ключові питання порядку денного, підготувати спільні позиції та визначити пріоритети майбутньої зустрічі лідерів у форматі Люблінського трикутника. За підсумками зустрічі заплановане ухвалення Спільної заяви міністрів закордонних справ Люблінського трикутника" - розповіли в МЗС.

Раніше ми писали про те, що глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з представниками Палати представників США. Сторони обговорили посилення оборонної співпраці між Україною та Штатами, а також подальші кроки для протидії російській агресії.

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