Сибига примет участие в заседании Люблинского треугольника: главные темы встречи

В среду, 16 июля, в Люблине состоится заседание Люблинского треугольника с участием глав МИД Украины, Литвы и Польши. Стороны обсудят ситуацию с безопасностью, евроатлантическую интеграцию и противодействие российским угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как напомнили в МИД, формат Люблинского треугольника был основан в 2020 году и в этом году отмечает пятую годовщину деятельности. Люблинский треугольник - это политическая платформа для координации усилий в вопросах безопасности, экономики и евроатлантической интеграции.

"Министр обсудит с коллегами ситуацию с безопасностью в Украине и регионе, в частности с учетом общей границы стран Люблинского треугольника с Россией и Беларусью, наращивание военно-технического потенциала Украины и укрепление оборонного сотрудничества, усиление скоординированного давления США и ЕС на Россию, противодействие дезинформации и другим российским гибридным угрозам", - сказано в сообщении.

Также в фокусе внимания будет продвижение Украины к членству в ЕС и НАТО, развитие инфраструктурных проектов, а также научных, культурных и межчеловеческих контактов между народами Украины, Литвы и Польши ради укрепления доверия и партнерства в регионе.

"Мероприятие позволит согласовать ключевые вопросы повестки дня, подготовить общие позиции и определить приоритеты будущей встречи лидеров в формате Люблинского треугольника. По итогам встречи запланировано принятие Совместного заявления министров иностранных дел Люблинского треугольника", - рассказали в МИД.