Сибіга про візит Келлога до Києва: відбудеться "свого часу", наразі визначаються часові рамки

«Ми раді всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція. Друга позиція - ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації - очільників, керівників - відбуватимуться в Україну", - заявив Сибіга.

За його словами, для України візит Келлога є важливим. Наразі команда МЗС України перебуває в контакті з представниками Келлога, щоб чітко визначити часові рамки для візиту і наповнення його максимальним змістом.

Що передувало

Нагадаємо, у грудня минулого року речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив візит спецпредставника Трампа. Вже нібито було відомо про дату, коли Келлог прибуде до Києва. Інформацію про візит підтверджував і президент України Володимир Зеленський.

Однак сьогодні Reuters написало, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць. Візит очікується вже після інавгурації обраного президента США.