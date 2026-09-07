UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сибіга висміяв Лаврова: "СВО" проти нацизму треба проводити у Росії"

20:20 07.09.2026 Пн
1 хв
Український міністр потролив поплічника Путіна
aimg Олена Бджола
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (x.com/andrii_sybiha)

Росія продовжує маніпулювати темою "нацизму в Європі". Україна жорстко відреагувала на подібні інсинуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.

"СВО" проти нацизму у Росії

Сибіга відповів на чергову пропагандистську заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Той вигадав "нацизм у Європі", який потрібно викорінювати.

"Щоб досягти цієї мети, знадобилася б спеціальна військова операція в європейській частині Росії", - влучно сказав Сибіга.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Лавров сказав це під час виступу перед студентами МДІМВ 7 вересня. Він цинічно заявив, що "СВО" має завершитися так, щоб у Європі "не залишилося нацизму".

Нагадаємо, РБК-Україна писало: Сибіга закликав європейські уряди до рішучих кроків на тлі гібридної війни Росії.

Також повідомлялося, що Сибіга розцінив російський удар по заводу Coca-Cola на Київщині як навмисний напад на американський бізнес. Він вкотре закликав Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаАндрій СибігаЛавровВійна Росії проти України