Сибіга висміяв Лаврова: "СВО" проти нацизму треба проводити у Росії"

Росія продовжує маніпулювати темою "нацизму в Європі". Україна жорстко відреагувала на подібні інсинуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.
Сибіга відповів на чергову пропагандистську заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Той вигадав "нацизм у Європі", який потрібно викорінювати.
"Щоб досягти цієї мети, знадобилася б спеціальна військова операція в європейській частині Росії", - влучно сказав Сибіга.
Раніше росЗМІ повідомляли, що Лавров сказав це під час виступу перед студентами МДІМВ 7 вересня. Він цинічно заявив, що "СВО" має завершитися так, щоб у Європі "не залишилося нацизму".
Нагадаємо, РБК-Україна писало: Сибіга закликав європейські уряди до рішучих кроків на тлі гібридної війни Росії.
Також повідомлялося, що Сибіга розцінив російський удар по заводу Coca-Cola на Київщині як навмисний напад на американський бізнес. Він вкотре закликав Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії.