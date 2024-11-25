Сибіга відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі G7

25-26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на доручення президента Володимира Зеленського здійснить візит до Італії, де візьме участь у міністерській зустрічі G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

У перший день візиту Андрій Сибіга зустрінеться з міністром закордонних справ Італії Антоні Таяні, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем і представниками країн "Глобального Півдня".

Другого дня, 26 листопада, запланована участь глави МЗС України в спеціальній сесії, присвяченій Україні. Також міністр проведе переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі та міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Ключові питання порядку денного:

Зміцнення міжнародної підтримки України у відповідь на агресивні дії РФ, зокрема залучення військ КНДР, балістичні обстріли та атаки на цивільну інфраструктуру;

Узгодження нових заходів військової допомоги Україні;

Посилення санкційного тиску на Росію;

Реалізація "Плану перемоги" та просування Формули миру, заснованої на принципах Статуту ООН.

Крім того, за даними джерел РБК-Україна, Сибіга проведе двосторонні зустрічі з міністрами Катару, Індії, Південної Кореї, Філіппін та Індонезії.

Під час зустрічі з корейським візаві Сибіга обговорить протидію загрозам втягування КНДР у війну та поглибленої військово-технічної співпраці РФ і КНДР.