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Сибіга відреагував на слова Путіна про припинення вогню

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Кремля Володимир Путін прагне продовження війни. А всі його слова про бажання припинити війну - димова завіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Україна сказала "так" на пропозицію США про припинення вогню. Тому що Україна хоче миру. Путін, замість того щоб сказати "так", висуває різні умови", - сказав він, пояснивши різницю між позиціями України та Росії.

На думку глави МЗС України, домагається припинення війни, на відміну від Росії.

"Путін. Решта його слів - лише димова завіса", - констатував міністр закордонних справ.

 

Домовленість України та США про припинення вогню

11 березня під час переговорів у Саудівській Аравії США та Україна домовилися про припинення вогню на фронті в Україні на 30 днів. Після цього була необхідна аналогічна домовленість із Росією.

12 березня у Путіна заявили, що Росія вивчає заяви, які були зроблені за підсумками зустрічі делегацій України і США в Саудівській Аравії. Тоді за словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, не виключалися переговори глави Кремля Володимира Путіна і глави Білого дому Дональда Трампа.

Уже 13 березня Путін заявив, що нібито згоден з ідеєю Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню. Однак, за його словами, нібито є нюанси.

Того ж дня, аналізуючи слова Путіна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче відмовитися від пропозиції США про 30-денне перемир'я з Україною. Саме для цього він виставляє нездійсненні вимоги.

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