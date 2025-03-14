Сибига отреагировал на слова Путина о прекращении огня

"Украина сказала "да" на предложение США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин, вместо того чтобы сказать "да", выдвигает различные условия", - сказал он, объяснив разницу между позициями Украины и России.

По мнению главы МИД Украины, добивается прекращения войны, в отличие от России.

"Путин. Остальные его слова - лишь дымовая завеса", - констатировал министр иностранных дел.