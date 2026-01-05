UA

Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Сибіга про удар по американському заводу в Дніпрі: Путін зневажає мирні зусилля

Фото: росіяни вдарили по американському заводу у Дніпрі (ДСНС України)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завдали удару по підприємству американської компанії в Дніпрі. Це показує, що російський диктатор Володимир Путін зневажає мирні зусилля.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.

Сибіга зазначив, що цілеспрямований удар росіян серйозно пошкодив завод із виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge. За його словами, росіяни вже неодноразово намагалися атакувати цей завод.

Міністр закордонних справ звернув увагу, що Росія систематично атакує американський бізнес в Україні. Минулого року російські удари пошкодили офіс Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти.

При цьому близько половини членів торговельної палати США в Україні від початку повномасштабної війни зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів.

"Напади Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його цілковиту зневагу до мирних зусиль за лідерства президента Дональда Трампа. Саме тому просування мирних зусиль є нагальним - і Україна готова рухатися вперед - так само як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на РФ", - додав Сибіга.

Він підкреслив, що відмова росіян від взаємності в контексті конструктивних кроків до миру повинна мати свою ціну. Кремль має відчути, що це серйозна ціна.

Удар по американському заводу в Дніпрі

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, у Дніпрі внаслідок дронової атаки російських військ на міські дороги вилилося 300 тонн олії.

За словами мера Бориса Філатова, атакований завод належить американській компанії Bunge з Сент-Луїса, штат Міссурі.

