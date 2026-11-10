Сибіга спростував вкид Путіна про "контроль України над 10% Донбасу"

Путінські заяви про Донбас брехливі

За словами Сибіги, Путін намагається просувати серед партнерів України брехливі дані про контроль України на Донбасі. Нібито залишається лише 10% неокупованих територій.

"Це неправда. Україна контролює 20% територій. Україна набагато сильніша, ніж попереднього року", - каже Сибіга.

Маячня диктатора РФ

У середині жовтня Путін відвідав допоміжний пункт управління Об'єднаного угруповання російських військ, пишуть "Важливі історії".

На нараді він заявив, що російські війська з початку 2026 року нібито захопили близько 6,5 тисяч квадратних кілометрів території та 310 населених пунктів.

За його словами, буцімто під контролем України залишаються лише близько 10% Донецької та 16,5% Запорізької областей.

Заяви Путіна суперечать підрахункам незалежних аналітиків. За даними DeepState, російські війська контролюють приблизно 80% території Донецької області. Під контролем України залишається близько 20% регіону (удвічі більше, ніж твердить Путін).

Український контрнаступ під Лиманом - операція "Вівальді" - зірвав російські плани щодо оточення "поясу фортець", що включає Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку, вважають аналітики ISW.

За даними ЗСУ, українські війська звільнили 277 кадратних кілометрів території та 16 населених пунктів.

Попри це Путін продовжує цинічно заявляти, що російський наступ прискорився і продовжується по всій лінії фронту.