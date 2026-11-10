Сибига опроверг вброс Путина о "контроле Украины над 10% Донбасса"

Путинские заявления о Донбассе лживы

По словам Сибиги, Путин пытается продвигать среди партнеров Украины лживые данные о контроле Украины на Донбассе. Якобы остается только 10% неоккупированных территорий.

"Это неправда. Украина контролирует 20% территорий. Украина гораздо сильнее, чем в прошлом году", - говорит Сибига.

Бред диктатора РФ

В середине октября Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки российских войск, пишут "Важные истории".

На совещании он заявил, что российские войска с начала 2026 года якобы захватили около 6,5 тысячи квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.

По его словам, под контролем Украины остаются лишь около 10% Донецкой и 16,5% Запорожской областей.

Заявления Путина противоречат подсчетам независимых аналитиков. По данным DeepState, российские войска контролируют около 80% территории Донецкой области. Под контролем Украины остается около 20% региона (вдвое больше, чем утверждает Путин).

Украинское контрнаступление под Лиманом - операция "Вивальди" - сорвало российские планы по окружению "пояса крепостей", включающей Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку , считают аналитики ISW.

По данным ВСУ, украинские войска освободили 277 кадратных километров территории и 16 населенных пунктов.

Несмотря на это, Путин продолжает цинично заявлять, что российское наступление ускорилось и продолжается по всей линии фронта.