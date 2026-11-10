Российский диктатор Владимир Путин несет бред о том, что Украина якобы контролирует всего 10% Донбасса. Дипломатический корпус опроверг циничные заявления, далекие от правды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги, передает МИД в Telegram.
По словам Сибиги, Путин пытается продвигать среди партнеров Украины лживые данные о контроле Украины на Донбассе. Якобы остается только 10% неоккупированных территорий.
"Это неправда. Украина контролирует 20% территорий. Украина гораздо сильнее, чем в прошлом году", - говорит Сибига.
В середине октября Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки российских войск, пишут "Важные истории".
На совещании он заявил, что российские войска с начала 2026 года якобы захватили около 6,5 тысячи квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.
По его словам, под контролем Украины остаются лишь около 10% Донецкой и 16,5% Запорожской областей.
Заявления Путина противоречат подсчетам независимых аналитиков. По данным DeepState, российские войска контролируют около 80% территории Донецкой области. Под контролем Украины остается около 20% региона (вдвое больше, чем утверждает Путин).
Украинское контрнаступление под Лиманом - операция "Вивальди" - сорвало российские планы по окружению "пояса крепостей", включающей Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку , считают аналитики ISW.
По данным ВСУ, украинские войска освободили 277 кадратных километров территории и 16 населенных пунктов.
Несмотря на это, Путин продолжает цинично заявлять, что российское наступление ускорилось и продолжается по всей линии фронта.
Ранее РБК-Украина писало, что Путин считает удары по Украине местью за атаки дронов на НПЗ и склады. Он угрожает уничтожить всю украинскую инфраструктуру до 2027 года.
Кроме того, телефонные звонки российскому диктатору Владимиру Путину бесперспективны. Это будет очередная историческая лекция, а не шаги по прекращению войны, говорит президент Украины Владимир Зеленский.