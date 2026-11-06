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Путін погрожує знищити всю інфраструктуру України до 2027 року, - FT

21:57 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Путін погрожує знищити всю інфраструктуру України до 2027 року, - FT Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор вважає удари по Україні помстою за атаки дронів на нафтопереробні заводи та склади. Він погрожує знищити всю українську інфраструктуру до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами джерела видання, російський президент розглядає повітряні удари РФ як помсту за атаки українських дронів на НПЗ та комерційні склади країни-агресорки. Він також звинувачує Київ у зриві попередніх домовленостей про припинення вогню.

"Я знищу всю вашу інфраструктуру, доки ви не погодитеся. До наступного року в України не залишиться жодної інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції... будуть знищені", - передав позицію Путіна інший співрозмовник.

Питання територій

Диктатор зажадав від України передати решту території східної частини Донбасу як попередню умову для припинення вогню.

За словами співрозмовника FT, Путін очікував подальших територіальних поступок з боку України в обмін на будь-які гарантії безпеки, які нададуть країни НАТО в межах можливої майбутньої угоди.

Двоє людей, залучених до неофіційних зусиль із припинення війни, заявили, що навряд чи переговори в Абу-Дабі призведуть до якогось суттєвого припинення вогню.

За їхніми словами, Путін зосереджений на відновленні своєї переваги за допомогою жорстокої зимової кампанії повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Один з них зазначив, що Кремль розглядає зміну акценту з територіальних питань на гарантії безпеки як спосіб ще більше затягнути переговори, поки РФ послаблює військові позиції України.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару.

За його словами, розвідка надала дані про підготовку атаки на енергетику, мости через Дніпро та цивільну інфраструктуру.

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