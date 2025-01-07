Сибіга: союзники України мають змусити Москву прийняти справедливий мир

Росія є головною загрозою для безпеки у світі. Тому країни Заходу повинні змусити Москву прийняти справедливий мир з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
"Право українського народу на існування не є російським "занепокоєнням у сфері безпеки". Право України на визначення власного майбутнього не є російським "занепокоєнням у сфері безпеки". Це сама Росія є найбільшим занепокоєнням у сфері безпеки для світу", - наголосив глава МЗС.
Він звернув увагу, що коли росіяни кажуть "мир", вони мають на увазі вбитих українських цивільних, масові поховання та знищені міста, а також фільтраційні табори, розстрільні списки та асиміляцію.
Сибіга підкреслив, що Україна ніколи не погодиться на такий "мир". Мирний план Києва полягає в тому, щоб Росія йшла геть з України і залишила її в спокої.
"Союзники повинні підвищити ціну війни для агресора і змусити Москву прийняти справедливий мир на основі принципу "мир завдяки силі", - додав міністр.
Нагадаємо, на тлі майбутньої інавгурації Дональда Трампа більш актуальною стала тема можливих переговорів між Росією та Україною.
Але поки що в Києві таку ідею заперечують. Зокрема, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що мови про переговори з Росією бути не може, оскільки країна-агресор не заплатила достатню ціну за війну.
Водночас керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що позиція України поки що недостатньо сильна для переговорів із Росією.
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