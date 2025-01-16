Сибіга: санкції діють, попри бравурні заяви, що економіка Росії впоралась

"Санкції діють. Ми повинні і далі зміцнювати санкційну політику. Ми теж бачимо прояви певних турбуленцій в російській економіці, попри бравурні заяви, що російська економіка впоралась. Ні, це не так", - сказав український міністр після зустрічі зі своїм нідерландським колегою.

За словами Сибіги, зараз дуже важливо, щоб Україна спільно з європейськими та американськими партнерами підіймала ціну агресії для Росії.

"І зробили ці прояви певних проблем в російській економіці трендами. Щоб російська економіка зазнавала ще більшої руйнації, щоб вони платили за агресію", - наголосив він.