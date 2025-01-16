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Сибига: санкции действуют, несмотря на бравурные заявления, что экономика России справилась

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Западные санкции против России за ее агрессию против Украины действуют. Российская экономика уже испытывает "определенные турбуленции", хотя Москва и пытается не признавать это.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.

"Санкции действуют. Мы должны и дальше укреплять санкционную политику. Мы тоже видим проявления определенных турбуленций в российской экономике, несмотря на бравурные заявления, что российская экономика справилась. Нет, это не так", - сказал украинский министр после встречи со своим нидерландским коллегой.

По словам Сибиги, сейчас очень важно, чтобы Украина совместно с европейскими и американскими партнерами поднимала цену агрессии для России.

"И сделали эти проявления определенных проблем в российской экономике трендами. Чтобы российская экономика испытывала еще больших разрушений, чтобы они платили за агрессию", - подчеркнул он.

 

Санкции против России

После полномасштабного вторжения России в Украину и ЕС, и США ввели уже целый ряд санкционных пакетов. Санкции касались как и чиновников и должностных лиц, так и предприятий, компаний, учреждений и целых отраслей.

На днях США ввели санкции против нефтяной отрасли России. Под ограничения попали крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы РФ, а также почти две сотни танкеров из так называемого "теневого флота".

Параллельно с этим в Евросоюзе готовят уже 16-й санкционный пакет против России. В новом санкционном списке, среди прочего, может оказаться импорт российского сжиженного природного газа и алюминий. Ожидается, что пакет будет одобрен до конца февраля.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияАндрей Сибига