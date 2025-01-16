Сибіга: санкції діють, попри бравурні заяви, що економіка Росії впоралась
Західні санкції проти Росії за її агресію проти України діють. Російська економіка вже відчуває "певні турбуленції", хоч Москва і намагається не визнавати це.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна.
"Санкції діють. Ми повинні і далі зміцнювати санкційну політику. Ми теж бачимо прояви певних турбуленцій в російській економіці, попри бравурні заяви, що російська економіка впоралась. Ні, це не так", - сказав український міністр після зустрічі зі своїм нідерландським колегою.
За словами Сибіги, зараз дуже важливо, щоб Україна спільно з європейськими та американськими партнерами підіймала ціну агресії для Росії.
"І зробили ці прояви певних проблем в російській економіці трендами. Щоб російська економіка зазнавала ще більшої руйнації, щоб вони платили за агресію", - наголосив він.
Санкції проти Росії
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і ЄС, і США запровадили вже цілу низку санкційних пакетів. Санкції стосувались як і чиновників та посадовців, так і підприємств, компаній, установ та цілих галузей.
Днями США запровадили санкції проти нафтової галузі Росії. Під обмеження потрапили найбільші нафтопереробні заводи РФ, а також майже дві сотні танкерів з так званого "тіньового флоту".
Паралельно з цим в Євросоюзі готують вже 16-й санкційний пакет проти Росії. У новому санкційному списку, серед іншого, може опинитися імпорт російського скрапленого природного газу і алюміній. Очікується, що пакет буде схвалено до кінця лютого.
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