Сибига: санкции действуют, несмотря на бравурные заявления, что экономика России справилась
Западные санкции против России за ее агрессию против Украины действуют. Российская экономика уже испытывает "определенные турбуленции", хотя Москва и пытается не признавать это.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.
"Санкции действуют. Мы должны и дальше укреплять санкционную политику. Мы тоже видим проявления определенных турбуленций в российской экономике, несмотря на бравурные заявления, что российская экономика справилась. Нет, это не так", - сказал украинский министр после встречи со своим нидерландским коллегой.
По словам Сибиги, сейчас очень важно, чтобы Украина совместно с европейскими и американскими партнерами поднимала цену агрессии для России.
"И сделали эти проявления определенных проблем в российской экономике трендами. Чтобы российская экономика испытывала еще больших разрушений, чтобы они платили за агрессию", - подчеркнул он.
Санкции против России
После полномасштабного вторжения России в Украину и ЕС, и США ввели уже целый ряд санкционных пакетов. Санкции касались как и чиновников и должностных лиц, так и предприятий, компаний, учреждений и целых отраслей.
На днях США ввели санкции против нефтяной отрасли России. Под ограничения попали крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы РФ, а также почти две сотни танкеров из так называемого "теневого флота".
Параллельно с этим в Евросоюзе готовят уже 16-й санкционный пакет против России. В новом санкционном списке, среди прочего, может оказаться импорт российского сжиженного природного газа и алюминий. Ожидается, что пакет будет одобрен до конца февраля.
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