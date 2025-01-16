Сибига: санкции действуют, несмотря на бравурные заявления, что экономика России справилась

Западные санкции против России за ее агрессию против Украины действуют. Российская экономика уже испытывает "определенные турбуленции", хотя Москва и пытается не признавать это.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Санкции действуют. Мы должны и дальше укреплять санкционную политику. Мы тоже видим проявления определенных турбуленций в российской экономике, несмотря на бравурные заявления, что российская экономика справилась. Нет, это не так", - сказал украинский министр после встречи со своим нидерландским коллегой.

По словам Сибиги, сейчас очень важно, чтобы Украина совместно с европейскими и американскими партнерами поднимала цену агрессии для России.

"И сделали эти проявления определенных проблем в российской экономике трендами. Чтобы российская экономика испытывала еще больших разрушений, чтобы они платили за агрессию", - подчеркнул он.