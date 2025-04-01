Сибіга розповів про відносини України та США: про тиск мови немає

Відносини України та США продовжують розвиватися. Про тиск з боку Вашингтона не йдеться.
Як передає РБК-Україна, про це на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.
"Слід говорити не про тиск, а про навпаки, про розвиток та інтенсифікацію наших відносин зі США. Ми бачимо великий шанс для прискорення зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України", - наголосив український міністр.
Він звернув увагу, що справедливий мир - це стратегічна мета як для України, так і для США. Це відповідає національним інтересам американців, а також інтересам трансатлантичної спільноти.
За словами Сибіги, Україна зацікавлена в подальшій інтенсифікації діалогу зі США на всіх рівнях.
"Дуже сподіваємося, що ці зусилля призведуть до цього бажаного результату досягнення справедливого всеосяжного миру", - підкреслив він.
Нагадаємо, США нещодавно запропонували Україні новий проєкт угоди про корисні копалини. Згідно з чутками у ЗМІ, він передбачає невигідні для України умови.
Як зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політолог Максим Несвітайлов, пропозиція американців схожа на колонізаторські умови.
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на таку пропозицію, підкреслював, що говорити про підписання угоди поки що зарано.
Зі свого боку президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він нібито не хоче укладати угоду. Американський лідер пригрозив президенту України "великими проблемами".
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