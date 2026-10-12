Сибіга розповів, коли Зеленський може зустрітись з Мадяром

Готується зустріч Зеленського і Мадяра

На запитання журналіста про те, як Україні все-таки вдалося домовитися з Угорщиною, Сибіга відповів, що "в зовнішньополітичній діяльності, яка опирається на національні інтереси країн, не може бути глухих кутів".

"З будь-якого кута можна знайти креативний вихід. Я вважаю, що ми з Угорщиною на доброму шляху, аби дійсно та нова сторінка, яку ми започаткували, наповнилася взаємовигідним співробітництвом",- зазначив він.

Також міністр зауважив, що "від взаємодії на європейському треку до розвитку двосторонніх проєктів, регіональних проєктів, ми відкриті, ми розуміємо спільно погоджені дії, пов'язані з розблокуванням шляху України до ЄС".

За словами Сибіги, єдиною перепоною відкриття решти кластерів виступала Угорщина.

"Зараз лишається два (кластера - ред.). По двох процедурно було дано зелене світло. Ми розуміємо подальші кроки. Україна готова виконувати свої домашні завдання, бо це теж є наш державний інтерес на шляху до повноцінного членства в ЄС", - запевнив він.

Сибіга каже, що Україна знаходиться "у постійній комунікації і на зв'язку з нашими угорськими партнерами, ми це поважаємо і вдячні за це" і сподівається, що ця домовленість буде дотримана.

На питання журналіста щодо можливості зустрічі Зеленського з Мадяром, Сибіга відповів ствердно.

"Вона має відбутися, ми до неї готові. Якщо буде найближча оказія, або міжнародний захід, я вважаю, доречно, щоб вона відбулася. Ми в цьому зацікавлені", - уточнив він.