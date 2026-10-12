Сибіга розповів, коли Зеленський може зустрітись з Мадяром

Угорщина відкрила Україні переговорні кластери для вступу в Євросоюз. Наразі готується зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Украни Андрій Сибіга.
На запитання журналіста про те, як Україні все-таки вдалося домовитися з Угорщиною, Сибіга відповів, що "в зовнішньополітичній діяльності, яка опирається на національні інтереси країн, не може бути глухих кутів".
"З будь-якого кута можна знайти креативний вихід. Я вважаю, що ми з Угорщиною на доброму шляху, аби дійсно та нова сторінка, яку ми започаткували, наповнилася взаємовигідним співробітництвом",- зазначив він.
Також міністр зауважив, що "від взаємодії на європейському треку до розвитку двосторонніх проєктів, регіональних проєктів, ми відкриті, ми розуміємо спільно погоджені дії, пов'язані з розблокуванням шляху України до ЄС".
За словами Сибіги, єдиною перепоною відкриття решти кластерів виступала Угорщина.
"Зараз лишається два (кластера - ред.). По двох процедурно було дано зелене світло. Ми розуміємо подальші кроки. Україна готова виконувати свої домашні завдання, бо це теж є наш державний інтерес на шляху до повноцінного членства в ЄС", - запевнив він.
Сибіга каже, що Україна знаходиться "у постійній комунікації і на зв'язку з нашими угорськими партнерами, ми це поважаємо і вдячні за це" і сподівається, що ця домовленість буде дотримана.
На питання журналіста щодо можливості зустрічі Зеленського з Мадяром, Сибіга відповів ствердно.
"Вона має відбутися, ми до неї готові. Якщо буде найближча оказія, або міжнародний захід, я вважаю, доречно, щоб вона відбулася. Ми в цьому зацікавлені", - уточнив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Рада ухвалила закон про освітні права нацменшин, на якому наполягала Угорщина. Від цього залежить, чи зможе Україна відкрити наступні етапи переговорів про вступ до ЄС.
Крім того, Угорщина дала "зелене світло" переговорам щодо вступу України в ЄС ще у двох кластерах.