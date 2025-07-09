Сибіга розповів, як реагувати на тривожні заяви зі США

Зокрема, під час бесіди глава МЗС закликав сприймати новини зі США "правильно, виважено, критично і спокійно". Він підкреслив, що один допис не визначає фундаментальні речі.

"Тому що не може одна, умовно кажучи, заява чи один (допис у) Twitter визначати фундаментальні треки зовнішньої політики. Але безумовно, на це потрібно звертати увагу", - сказав Сибіга.

Крім того, міністр закордонних справ підкреслив, що сильна дипломатія зараз здатна наблизити мир в нашій країні. Також він розповів, що Україна за ці роки має партнерів, з якими започаткувала трек співробітництва.

"Україна не одна. Ця війна нас навчила, ця війна для нас відкрила нові пласти взаємодії з нашими партнерами. І ми справді сьогодні маємо справжніх і союзників, і партнерів на міжнародній арені, з якими ми вже започаткували довготерміновий трек співробітництва", - резюмував глава МЗС.