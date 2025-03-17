Сибіга розповів, як може моніторитись режим припинення вогню

Україна буде визначальною стороною моніторингу за дотримуванням режиму припинення вогню, оскільки все відбувається на нашій території. Але можуть бути і міжнародні сили.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Міністр нагадав про гіркий досвід "мінського процесу" і встановлених тоді перемир'їв, яких було щонайменше 25.

Цей досвід показує, що слід негайно очікувати від російської сторони провокацій і що росіяни не дотримуються своїх домовленостей. "Їхня практика - відразу порушувати ці перемир'я. Тому нам дійсно потрібно мати дієвий механізм об'єктивного контролю", - сказав він.

Сибіга зазначив, що напевно механізм контролю має бути з міжнародною компонентою.

"Тут питання, хто може здійснювати такий моніторинг, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна стосовно контролю і моніторингу за дотримуванням перемир'я. І я вже це казав, ми вже приступили до формування національної команди, яка буде виробляти модальності, алгоритми забезпечення цього процесу", - додав він.

Міністр закордонних справ відзначив технічні наші спроможності, які Україна наростила протягом останніх років - можливості задіяння безпілотних технологій для цього моніторингу. "Але безумовно міжнародна складова повинна бути, для об'єктивності фіксації можливих порушень, провокацій з російської сторони", - додав він.

За його словами, зазвичай такі механізми контролю за дотриманням перемир'я працюють під парасольками ООН, ОБСЄ, чи різних інших міжнародних інституцій. "Водночас враховуючи наш негативний досвід 2014-2022 років, треба ретельно обговорювати можливість та доцільність реалізації такого міжнародного компоненту як елементу можливого моніторингу тимчасового перемир'я", - сказав міністр.

Сибіга повідомив, що це також предмет для обговорення з європейськими колегами, з американською стороною. "І ми зараз також ці консультації проводимо, особисто я також провожу як міністр, тому що тут ми потребуємо і експертизи, і колективної дипломатичної мудрості", - розповів глава МЗС України.

Відповідаючи на питання про те, що країна-агресорка може заявити про недовіру до контролерів з країн Заходу та вимагатиме спостерігачів з Білорусі чи Китаю, Сибіга завив:

"Я не буду припускати, що вони будуть собі вигадувати. Є чіткі розуміння, чіткі правила, як це має бути, щоб відповідати процесу забезпечення перемир'я. Це наша позиція, ми розуміємо приблизно конфігурацію, вже маємо достатньо дипломатичних шрамів в нашій історії, щоб чітко розуміти і наш національний інтерес, і ті кроки, які справді є дієвими".