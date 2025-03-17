Сибига рассказал, как может мониториться режим прекращения огня

Украина будет определяющей стороной мониторинга за соблюдением режима прекращения огня, поскольку все происходит на нашей территории. Но могут быть и международные силы.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал в интервью РБК-Украина .

Министр напомнил о горьком опыте "минского процесса" и установленных тогда перемирий, которых было не менее 25.

Этот опыт показывает, что следует немедленно ожидать от российской стороны провокаций и что россияне не придерживаются своих договоренностей. "Их практика - сразу нарушать эти перемирия. Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля", - сказал он.

Сибига отметил, что наверняка механизм контроля должен быть с международной компонентой.

"Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия. И я уже это говорил, мы уже приступили к формированию национальной команды, которая будет производить модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса", - добавил он.

Министр иностранных дел отметил технические наши возможности, которые Украина нарастила в последние годы - возможности задействования беспилотных технологий для этого мониторинга. "Но безусловно международная составляющая должна быть, для объективности фиксации возможных нарушений, провокаций с российской стороны", - добавил он.

По его словам, обычно такие механизмы контроля за соблюдением перемирия работают под зонтиками ООН, ОБСЕ, или различных других международных институтов. "В то же время учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия", - сказал министр.

Сибига сообщил, что это также предмет для обсуждения с европейскими коллегами, с американской стороной. "И мы сейчас также эти консультации проводим, лично я также провожу как министр, потому что здесь мы нуждаемся и в экспертизе, и в коллективной дипломатической мудрости", - рассказал глава МИД Украины.

Отвечая на вопрос о том, что страна-агрессор может заявить о недоверии к контролерам из стран Запада и потребует наблюдателей из Беларуси или Китая, Сибига завил:

"Я не буду предполагать, что они будут себе придумывать. Есть четкие понимание, четкие правила, как это должно быть, чтобы соответствовать процессу обеспечения перемирия. Это наша позиция, мы понимаем примерно конфигурацию, уже имеем достаточно дипломатических шрамов в нашей истории, чтобы четко понимать и наш национальный интерес, и те шаги, которые действительно являются действенными".