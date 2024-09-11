Сибіга у розмові з генсеком НАТО наголосив на важливості застосування зброї для ударів вглиб РФ

Міністр підтвердив курс України на членство в НАТО.

Крім того, Сибіга заявив про необхідність для України мати безперешкодний доступ до використання своєї зброї проти військових об'єктів на території Росії. Він підкреслив, що це питання є життєво важливим для країни.

"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії", - заявив він.

Також міністр подякував генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за його особисту підтримку у цьому та інших питаннях.