Сибіга у розмові з генсеком НАТО наголосив на важливості застосування зброї для ударів вглиб РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, обговоривши питання збільшення військової допомоги Україні та нарощування оборонного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.
Міністр підтвердив курс України на членство в НАТО.
Крім того, Сибіга заявив про необхідність для України мати безперешкодний доступ до використання своєї зброї проти військових об'єктів на території Росії. Він підкреслив, що це питання є життєво важливим для країни.
"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії", - заявив він.
Також міністр подякував генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за його особисту підтримку у цьому та інших питаннях.
США, Велика Британія та Франція надають Україні далекобійну зброю з умовою, що вона не буде використовуватися для ударів по території Росії. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав зняти ці обмеження, щоб мати можливість атакувати російські аеродроми, проте союзники поки що відмовляються, що ускладнює знищення російських літаків, які завдають ударів по Україні керованими авіабомбами.
Представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Вашингтон продовжує вести приватні переговори з Києвом щодо цього питання. Міністр оборони США Ллойд Остін додав, що Росія перемістила свою тактичну авіацію за межі досяжності ракет ATACMS.
10 вересня стало відомо, що Україну відвідають держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Того ж дня Блінкен заявив, що 13 вересня президент США Джо Байден зустрінеться з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером для обговорення, зокрема, можливості дозволити ЗСУ завдавати ударів по території Росії.
За даними ЗМІ, під час візиту до Києва Блінкен, можливо, оголосить про надання Україні дозволу використовувати далекобійну зброю для ударів по Росії. Також Блінкен заявив, що президент Байден не виключає можливості, що Україна зможе завдати ударів по російській території.
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