Сибіга різко відреагував на дзвінок Лаврова до Рубіо з погрозами Києву

Сибіга про заяви Лаврова

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував слова Сергія Лаврова, які, за його даними, стосувалися погроз атак по Києву під час контактів із представниками США.

"Я це розцінюю як зухвалу провокацію. Це публічне підтвердження, чергове про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Це Лавров дозволяє собі публічно передавати хід розмови, де підтверджує, що він погрожує атаками по Києву. Для мене це дуже важко сприйняти як таке може допускатися", - наголосив міністр.

За словами Сибіги, сам факт публічного озвучування подібних погроз свідчить про зневагу до міжнародних зусиль із припинення війни.

Реакція України та очікування від партнерів

Глава українського МЗС зазначив, що Київ розраховує на більш жорстку реакцію міжнародних партнерів.

Він наголосив, що недостатньо обмежуватися попередженнями або рекомендаціями дипломатичним місіям покинути Україну.

Сибіга заявив, що необхідні чіткі сигнали на адресу Москви з вимогою не завдавати ударів по українській столиці та цивільній інфраструктурі.

"Сигнали мають іти до Москви"

Міністр окремо підкреслив, що міжнародна позиція має бути спрямована не на фіксацію заяв Росії, а на формування тиску на неї.

Він розкритикував сам факт передання подібних погроз у публічний простір, особливо на адресу США, які беруть участь у дипломатичних зусиллях із врегулювання конфлікту.

За його словами, подібні дії демонструють ігнорування мирного процесу та міжнародних ініціатив.

Позиція України: посилення тиску на Росію

Сибіга зазначив, що Росія має усвідомлювати наслідки своєї політики та дій у контексті війни проти України.

"Росію потрібно зупинити, а зупинити її можна тільки силою, додатковими санкціями, додатковою ізоляцією, замороженими активами. Те, що для них чутливо, для їхньої економіки, те, що їх послаблює, те, що не дає змоги їм фінансувати їхню військову машину", - сказав міністр.