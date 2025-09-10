Сибіга провів переговори з Сійярто: зʼясувалося, чи готова Угорщина підтримати Україну в ЄС

Відомо, що під час розмови обговорювалися ключові кроки співпраці Києва та Будапешта, а також перспективи європейської інтеграції України.

Сибіга поінформував свого угорського колегу про ескалацію терору з боку Росії та підтвердив прихильність України до мирних зусиль. Міністр наголосив на необхідності консолідованої підтримки міжнародної спільноти для посилення тиску на Росію та просування мирного процесу.

Крім того сторони обговорили майбутній візит віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки до Будапешта та інші двосторонні контакти. Особлива увага була приділена правам угорської національної меншини в Україні та шляхам вирішення цих питань у дусі взаємної поваги.

Сибіга підкреслив важливість якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС та закликав до підтримки цього кроку всі держави-члени.

Крім того, міністр привітав 10-річну угоду Угорщини з Shell про постачання газу, назвавши її важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки регіону та всієї Європи.

"Безпека України та Європи є неподільною, і її зміцнення - наш спільний інтерес. Прагматична та взаємовигідна співпраця між нашими країнами є ключовою, і ми пропонуємо угорській стороні конструктивно працювати над цим", - підсумував Сибіга.