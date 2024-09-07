Сибіга провів переговори з Блінкеном та главами МЗС кількох країн

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, та з чеським, румунським, польським, молдовським та турецьким колегами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) українського міністра.
За словами Сибіги, під час "чудової" телефонної розмови 6 вересня з Держсекретарем США було підтверджено стратегічне партнерство між країнами.
"Ми обговорили шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії", - розповів керівник українського зовнішньополітичного відомства.
Також Сибіга заявив Блінкену, що "з нетерпінням" чекає на тісну співпрацю "задля захисту спільних цінностей наших народів".
Як написав український міністр у соцмережі X, з главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску він обговорив "шляхи розвитку наших добросусідських відносин".
"Пріоритети: справедливий і міцний мир для України, вступ до ЄС і НАТО, стратегічне партнерство", - розповів Сибіга.
Крім того, чиновник висловив вдячність румунській стороні за рішення передати Україні систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot.
"Я розмовляв з Яном Ліпавським, щоб подякувати Чехії за її підтримку, особливо за ініціативу щодо боєприпасів", - написав міністр.
Сторони також обговорили шляхи розвитку оборонного співробітництва, включно із закупівлею озброєння для ЗСУ в українських виробників.
Також керівники МЗС країни обговорили спільну роботу над Формулою миру, представленою раніше президентом Володимиром Зеленським.
Сибіга обговорив із турецьким колегою Хаканом Фіданом зміцнення стратегічних зв'язків між Україною і Туреччиною, реалізацію Формули миру та безпеку в Чорноморському регіоні.
Крім того, міністри скоординували позиції напередодні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, та "зосередилися на розвитку нашого політичного діалогу".
Український міністр під час бесіди зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм висловив вдячність "за солідарність і підтримку" з боку Кишинева.
"Ми обговорили шляхи зміцнення добросусідських відносин і співпраці щодо спільного порядку денного приєднання до ЄС. Ми домовилися підтримувати тісний діалог", - розповів Сибіга.
Як розповів чиновник, у п'ятницю вранці свою першу розмову у якості глави МЗС України він провів з польським колегою Радославом Сікорським.
Сибіга зазначив, що під час розмови було підтверджено українсько-польське стратегічне партнерство та добросусідські відносини.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ замість Дмитра Кулеби в рамках великої "ротації" у Кабміні.
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