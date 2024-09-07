Сибига провел переговоры с Блинкеном и главами МИД нескольких стран

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, и с чешским, румынским, польским, молдавским и турецким коллегами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) украинского министра.
По словам Сибиги, во время "прекрасного" телефонного разговора 6 сентября с Госсекретарем США было подтверждено стратегическое партнерство между странами.
"Мы обсудили пути ускорения военной помощи, продвижения Формулы мира и ужесточения санкций против России", - рассказал руководитель украинского внешнеполитического ведомства.
Также Сибига заявил Блинкену, что "с нетерпением" ожидает тесного сотрудничества "для защиты общих ценностей наших народов".
Как написал украинский министр в соцсети X, с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску он обсудил "пути развития наших добрососедских отношений".
"Приоритеты: справедливый и крепкий мир для Украины, вступление в ЕС и НАТО, стратегическое партнерство", - рассказал Сибига.
Кроме того, чиновник выразил благодарность румынской стороне за решение передать Украине систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot.
"Я разговаривал с Яном Липавским, чтобы поблагодарить Чехию за ее поддержку, особенно за инициативу по боеприпасам", - написал министр.
Стороны также обсудили пути развития оборонного сотрудничества, включая закупку вооружения для ВСУ у украинских производителей.
Также руководители МИД страны обсудили совместную работу над Формулой мира, представленной ранее президентом Владимиром Зеленским.
Сибига обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом укрепление стратегических связей между Украиной и Турцией, реализацию Формулы мира и безопасность в Черноморском регионе.
Кроме того, министры скоординировали позиции накануне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и "сосредоточились на развитии нашего политического диалога".
Украинский министр во время беседы со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем выразил благодарность "за солидарность и поддержку" со стороны Кишинева.
"Мы обсудили пути укрепления добрососедских отношений и сотрудничества по повестке дня присоединения к ЕС. Мы договорились поддерживать тесный диалог", - рассказал Сибига.
Как рассказал чиновник, в пятницу утром свой первый разговор в качестве главы МИД Украины он провел с польским коллегой Радославом Сикорским.
Сибига отметил, что во время разговора было подтверждено украинско-польское стратегическое партнерство и добрососедские отношения.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы в рамках большой "ротации" в Кабмине.
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