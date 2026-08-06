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Сибіга привітав рішення Швеції передати Україні судно "тіньового флоту" РФ

01:40 06.08.2026 Чт
1 хв
Міністр назвав рішення суду важливим прецедентом для боротьби із санкціями
aimg Катерина Коваль
Сибіга привітав рішення Швеції передати Україні судно "тіньового флоту" РФ Фото: виконувач обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Верховний суд Швеції підтримав захоплення та передачу Україні судна "тіньового флоту" Росії Caffa.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт в.о. глави МЗС України Андрія Сибіги в Х.

"Вітаю рішення Верховного суду Швеції підтримати захоплення та передачу Україні судна "тіньового флоту" Росії Caffa", - написав Сибіга.

За його словами, це рішення створює важливий прецедент, демонструючи, що рішучі дії правоохоронців і прокурорів у поєднанні з незалежною та неупередженою судовою системою здатні перетворити принцип відповідальності на конкретні результати.

"Ми продовжуємо працювати над протидією тіньовому флоту Росії та його здатності заробляти гроші для своєї війни", - додав міністр.

Нагадаємо, у березні шведські правоохоронці затримали суховантаж Caffa поблизу міста Треллеборг у Балтійському морі. Українська сторона пов'язує судно з незаконним вивезенням зерна з окупованого Криму та інших захоплених Росією територій. Раніше це судно було внесене до санкційного списку України.

Також Офіс президента України вже розкривав механізм того, як Росія краде українське зерно та потім продає його за кордоном.

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