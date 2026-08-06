Сибіга привітав рішення Швеції передати Україні судно "тіньового флоту" РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт в.о. глави МЗС України Андрія Сибіги в Х .

"Вітаю рішення Верховного суду Швеції підтримати захоплення та передачу Україні судна "тіньового флоту" Росії Caffa", - написав Сибіга.

За його словами, це рішення створює важливий прецедент, демонструючи, що рішучі дії правоохоронців і прокурорів у поєднанні з незалежною та неупередженою судовою системою здатні перетворити принцип відповідальності на конкретні результати.

"Ми продовжуємо працювати над протидією тіньовому флоту Росії та його здатності заробляти гроші для своєї війни", - додав міністр.