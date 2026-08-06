Сибига приветствовал решение Швеции передать Украине судно "теневого флота" РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт и. главы МИД Украины Андрея Сибиги в Х .

"Приветствую решение Верховного суда Швеции поддержать захват и передачу Украине судна "теневого флота" России Caffa", - написал Сибига.

По его словам, это решение создает важный прецедент, демонстрируя, что решительные действия правоохранителей и прокуроров в сочетании с независимой и беспристрастной судебной системой способны превратить принцип ответственности в конкретные результаты.

"Мы продолжаем работать над противодействием теневому флоту России и его способности зарабатывать деньги для своей войны", - добавил министр.