ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сибига приветствовал решение Швеции передать Украине судно "теневого флота" РФ

01:40 06.08.2026 Чт
1 мин
Министр назвал решение суда важным прецедентом для борьбы с санкциями
aimg Екатерина Коваль
Сибига приветствовал решение Швеции передать Украине судно "теневого флота" РФ Фото: исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Верховный суд Швеции поддержал захват и передачу Украине судна "теневого флота" России Caffa.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт и. главы МИД Украины Андрея Сибиги в Х.

"Приветствую решение Верховного суда Швеции поддержать захват и передачу Украине судна "теневого флота" России Caffa", - написал Сибига.

По его словам, это решение создает важный прецедент, демонстрируя, что решительные действия правоохранителей и прокуроров в сочетании с независимой и беспристрастной судебной системой способны превратить принцип ответственности в конкретные результаты.

"Мы продолжаем работать над противодействием теневому флоту России и его способности зарабатывать деньги для своей войны", - добавил министр.

Напомним, в марте шведские правоохранители задержали сухогруз Caffa вблизи города Треллеборг в Балтийском море. Украинская сторона связывает судно с незаконным вывозом зерна из оккупированного Крыма и других захваченных Россией территорий. Ранее это судно было внесено в санкционный список Украины.

Также Офис президента Украины уже раскрывал механизм того, как Россия ворует украинское зерно и затем продает его за границей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Швеция теневой флот Андрей Сибига
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть