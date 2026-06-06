Шведський суд постановив передати Україні судно з краденим РФ зерном із окупації

Рішення відкриває можливість для передачі судна українській стороні в межах розслідування ймовірного воєнного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Суд у Швеції дозволив передати Україні суховантаж Caffa, який підозрюють у незаконному транспортуванні зерна з тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє Reuters, суд визнав законним арешт судна, здійснений шведською поліцією та береговою охороною у березні цього року в Балтійському морі.

За даними слідства, суховантаж ходив під фальшивим прапором і порушував норми морської безпеки через неналежний технічний стан. Власник судна - компанія Caffa Shipping Limited - намагався оскаржити арешт та домогтися звільнення судна, однак суд відхилив цю вимогу.

Як відомо, Україна домагається передачі Caffa в рамках розслідування можливого воєнного злочину, пов'язаного з привласненням та вивезенням майна з окупованих територій. Суд зазначив, що такі дії можуть підпадати під визначення воєнного злочину згідно зі шведським законодавством.

Прокурор Гокан Ларссон заявив, що суд підтвердив законність арешту судна та можливість його передачі Україні. Водночас рішення ще має набути законної сили. Власники судна мають три тижні на подання апеляції.

За інформацією шведської поліції, більшість із 11 членів екіпажу судна є громадянами Росії. Caffa є вантажним судном завдовжки 96 метрів.