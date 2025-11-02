Сибіга пояснив, як далекобійна зброя України змусить Кремль здатися

"Далекобійна сила України є ключем до того, щоб змусити Росію припинити війну. Чим далі ми зможемо діяти, тим коротшою буде війна", - зауважив міністр.

Він пояснив, що власний потенціал України у цій сфері швидко зростає, а кількість успішних ударів по легітимних військових цілях в Росії зростає щотижня.

За його словами, це добре прорахована, точна і розумна кампанія, покликана послабити російську військову машину і змусити Москву швидше закінчити війну.

"У майбутньому український далекобійний арсенал слугуватиме пакетом стримування та гарантією проти будь-якої нової російської агресії. У нас є технології та можливості виробляти більше зброї, але нам потрібно більше інвестицій для її нарощування. Я закликаю партнерів збільшити внески", - додав він.

Він закликав партнерів будувати в Україні та разом з Україною, починати нові спільні проекти.

"Це вулиця з двостороннім рухом, адже ті, хто допомагають Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому. Війна, яку Росія розв'язала проти України, повертається туди, звідки вона прийшла. І це справедливо. Чим швидше це зрозуміють у Кремлі, тим швидше приймуть єдине розумне рішення - припинити цю війну", - зауважив він.