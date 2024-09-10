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Сибіга попросив у Австралії передати ЗСУ списану техніку: що може отримати Україна

Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю колегою з Австралії Пенні Вонг. Вони обговорили можливу допомогу ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Twitter.

Глава МЗС України зауважив, що Україна раніше вже отримувала допомогу від Австралії. Однак за його словами, надаючи Києву вже виведену з балансу військову техніку партнери економлять власні ресурси, а Україна таким чином підвищує свою обороноздатність.

"Під час телефонної розмови з Пенні Вонг я подякував Австралії за підтримку та поінформував свою колегу про наші пріоритетні оборонні потреби. Австралійські Bushmaster довели свою ефективність на полі бою, і ми маємо намір розширювати нашу співпрацю щодо цих та інших броньованих машин", - написав Сибіга.

Він також зауважив, що окрім військової допомоги, Україна зацікавлена у списаному обладнанні, у тому числі у великій кількості вже списаної бронетехніки, та інших зразків.

Що відомо про Bushmaster

Bushmaster - це австралійський бронеавтомобіль, розроблений компанією Thales Australia для транспортування військ у бойових умовах. Він забезпечує високий рівень захисту від мін і балістичних загроз, може перевозити до 10 осіб та обладнаний для ведення бойових дій в умовах складної місцевості.

Bushmaster має добру прохідність, оснащений різними видами озброєння та використовується для транспортних, розвідувальних і бойових місій. Однак він найменш захищений транспортер австралійської армії, хоча його захист повинен протистояти 5,56-мм і 7,62-мм кулям, уламкам гранат, набоїв та вибуху міни з 6 кг вибухової речовини.

Bushmaster для України

Ще у квітні 2022 року Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів. А в жовтні 2022 року стало відомо, що Австралія направила Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster.

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