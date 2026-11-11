Сибіга попередив про новий план Путіна щодо України та Польщі

Україна та Польща повинні разом протистояти спробам російського диктатора Володимира Путіна підірвати довіру та співпрацю між країнами.

Про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Як пояснив дипломат, Росія прагне знецінити досвід перших місяців після початку повномасштабної війни, посіяти недовіру між Києвом та Варшавою та нав'язати думку, що взаємна довіра була помилкою, а солідарність не мала сенсу.

Однак, на переконання Сибіги, Україна та Польща мають достатньо мудрості, щоб розпізнати цей замисел Путіна, а також достатньо взаємної поваги, щоб не дати Кремлю реалізувати його план.

"Наші народи самі вирішуватимуть щодо змісту, рівня та тону взаємних відносин. Цього права ми не віддамо ворогу", - наголосив шеф української дипломатії.

На цьому тлі він нагадв, що гострі політичні дискусії є невід'ємною частиною життя будь-якої демократичної країни. Попри це, вкрай важливо, щоб антиукраїнська риторика не ставала інструментом політичної боротьби.

"Саме на такі розколи розраховує Москва. Ми хочемо, щоб у всіх країнах Європи Україна об'єднувала, а не була темою, яка розділяє", - зазначив міністр.

Окремо Сибіга визнав, що Волинська трагедія досі залишається болючою сторінкою спільної історії.

"Ми чуємо голос поляків, які очікують об'єктивного погляду на події тих років, гідного вшанування пам'яті жертв та поховання своїх близьких. В Україні також пам'ятають про українців, які в той самий період загинули або стали жертвами примусових переселень", - написав Сибіга.