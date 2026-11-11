Сибига предупредил о новом плане Путина против Украины и Польши

Украина и Польша должны вместе противостоять попыткам российского диктатора Владимира Путина подорвать доверие и сотрудничество между странами.

Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Как пояснил дипломат, Россия стремится обесценить опыт первых месяцев после начала полномасштабной войны, посеять недоверие между Киевом и Варшавой и навязать мнение, что взаимное доверие было ошибкой, а солидарность не имела смысла.

При этом Сибига убежден, что Украина и Польша обладают достаточной мудростью, чтобы распознать замысел Путина, а также взаимным уважением, чтобы не позволить Кремлю воплотить свой план.

"Наши народы сами будут решать содержание, уровень и тон взаимных отношений. Этого права мы не отдадим врагу", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он также отметил, что острые политические дискуссии являются неотъемлемой частью жизни любой демократической страны. Однако крайне важно, чтобы антиукраинская риторика не становилась инструментом политической борьбы.

"Именно на такие расколы рассчитывает Москва. Мы хотим, чтобы во всех странах Европы Украина объединяла, а не была разделяющей темой", - отметил министр.

Отдельно Сибига признал, что Волынская трагедия до сих пор остается болезненной страницей общей истории Украины и Польши.

"Мы слышим голос поляков, ожидающих объективного взгляда на события тех лет, достойного чествования памяти жертв и захоронения своих близких. В Украине также помнят об украинцах, которые в тот же период погибли или стали жертвами принудительных переселений", - написал Сибига.