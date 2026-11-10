ua en ru
Вт, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Диверсії та підпали у Польщі: агенти РФ видавали себе за українських військових

14:43 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Диверсії та підпали у Польщі: агенти РФ видавали себе за українських військових Фото: поліція Польщі (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у зборі розвідданих та влаштуванні підпалів під виглядом українських військових на замовлення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

У місті Мінськ-Мазовецький польське Агентство внутрішньої безпеки затримало двох громадян України віком 24 та 25 років.

За даними слідства, затримані займалися фотографуванням військових об’єктів і критичної інфраструктури. Крім того, їм висунули обвинувачення у підпалах автомобілів.

Перед проведенням підпалів підозрювані спеціально змінювали номерні знаки машин на номери, схожі на ті, які використовуються в українській армії. Польські слідчі переконані, що ці дії були спрямовані на те, щоб перекласти підозру на Україну і розпалити антиукраїнські настрої серед місцевого населення.

За виконання цих завдань чоловіки отримували грошову винагороду, зокрема у криптовалюті. За рішенням суду їх узяли під варту терміном на три місяці.

Зазначається, що у період з 1 квітня до 15 жовтня 2026 року у Польщі зареєстрували дев'ять випадків диверсій. Серед них - пожежа на підприємстві, що займається виробництвом компонентів для бойових дронів, а також підпал станції супутникового зв'язку Starlink.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали росіянина, якого підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідслужби. Він фотографував потяги та залізничну інфраструктуру.

Раніше у Польщі затримали 25-річного українця, якого підозрюють у причетності до групи, що могла готувати диверсії на замовлення РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Збройні сили України
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все, що відомо про зустріч України, США та Росії
Переговори в Абу-Дабі: все, що відомо про зустріч України, США та Росії
Аналітика
Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир
Роман Коткореспондент РБК-Україна Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир