Диверсії та підпали у Польщі: агенти РФ видавали себе за українських військових

У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у зборі розвідданих та влаштуванні підпалів під виглядом українських військових на замовлення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

У місті Мінськ-Мазовецький польське Агентство внутрішньої безпеки затримало двох громадян України віком 24 та 25 років.

За даними слідства, затримані займалися фотографуванням військових об’єктів і критичної інфраструктури. Крім того, їм висунули обвинувачення у підпалах автомобілів.

Перед проведенням підпалів підозрювані спеціально змінювали номерні знаки машин на номери, схожі на ті, які використовуються в українській армії. Польські слідчі переконані, що ці дії були спрямовані на те, щоб перекласти підозру на Україну і розпалити антиукраїнські настрої серед місцевого населення.

За виконання цих завдань чоловіки отримували грошову винагороду, зокрема у криптовалюті. За рішенням суду їх узяли під варту терміном на три місяці.

Зазначається, що у період з 1 квітня до 15 жовтня 2026 року у Польщі зареєстрували дев'ять випадків диверсій. Серед них - пожежа на підприємстві, що займається виробництвом компонентів для бойових дронів, а також підпал станції супутникового зв'язку Starlink.