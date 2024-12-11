Сибіга попередив Європу про масований гібридний наступ РФ: що пропонує міністр

"Разом з військовою агресією проти України Росія розпочала масований гібридний наступ на Європу. Вона використовує всі гібридні інструменти, від пропаганди та кібератак до диверсій і саботажу, втручання у внутрішні справи та спроб дестабілізувати цілі країни", - розповів він.

Як зазначив міністр, Грузія, Молдова та Румунія є лише останніми прикладами таких дій, але гібридні зусилля Росії тривають від Західної Європи до Балканських і Балтійських держав.

"Ми закликаємо всі європейські уряди та суспільства усвідомити, що вони вже зазнали нападу та об’єднати зусилля для протистояння зловмисному впливу Росії", - констатував Сибіга

Які кроки пропонують у МЗС

Для оборони від цього гібридного наступу та захисту Європи, на думку голови МЗС, необхідно вжити ряд нагальних кроків, зокрема:

повністю заблокувати російську пропаганду;

посилити зусилля поліції та контррозвідки;

зміцнити кіберзахист і зробити суворішою Шенгенську візову політику щодо громадян РФ.

"Україна має величезний досвід протидії різноманітним гібридним загрозам Росії, від кібератак до дезінформаційних кампаній і диверсій. Ми готові поділитися нашими найкращими знаннями та досвідом з європейськими партнерами, щоб допомогти зберегти стабільний демократичний розвиток", - резюмував Сибіга.