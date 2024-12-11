Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении РФ: что предлагает министр

"Вместе с военной агрессией против Украины Россия начала массированное гибридное наступление на Европу. Она использует все гибридные инструменты, от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны", - рассказал он.

Как отметил министр, Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств.

«Мы призываем все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению и объединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию России», - констатировал Сибига

Какие шаги предлагают в МИДе

Для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы, по мнению главы МИД, необходимо принять ряд неотложных шагов, в частности:

полностью заблокировать российскую пропаганду;

усилить усилия полиции и контрразведки;

укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан РФ.

"Украина имеет огромный опыт противодействия разнообразным гибридным угрозам России, от кибератак до дезинформационных кампаний и диверсий. Мы готовы поделиться нашими лучшими знаниями и опытом с европейскими партнерами, чтобы помочь сохранить стабильное демократическое развитие", - резюмировал Сибига.