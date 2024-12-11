Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении РФ: что предлагает министр

Россия устроила массированное гибридное наступление на Европу. Его уже почувствовали Грузия, Молдова и Румыния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) министра иностранных дел Андрея Сибиги.
"Вместе с военной агрессией против Украины Россия начала массированное гибридное наступление на Европу. Она использует все гибридные инструменты, от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны", - рассказал он.
Как отметил министр, Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств.
«Мы призываем все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению и объединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию России», - констатировал Сибига
Для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы, по мнению главы МИД, необходимо принять ряд неотложных шагов, в частности:
"Украина имеет огромный опыт противодействия разнообразным гибридным угрозам России, от кибератак до дезинформационных кампаний и диверсий. Мы готовы поделиться нашими лучшими знаниями и опытом с европейскими партнерами, чтобы помочь сохранить стабильное демократическое развитие", - резюмировал Сибига.
Россия постоянно устраивает гибридные атаки в европейских странах. В частности, по данным МИД Чехии, Россия может быть причастна к почти 100 инцидентам в Европе, которые классифицируются как гибридные атаки, шпионаж или операции воздействия.
В НАТО даже разработали возможный сценарий ответа на случай гибридных атак РФ. Так, любая из стран НАТО может попросить защиты у Альянса от гибридных операций и кибератак России. Этот момент регулируется соответствующей статьей Североатлантического договора.
Напомним, про гибридные атаки сообщалось еще в 2021 году. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила режим Лукашенко в гибридных атаках. По ее словам, Минск уже тогда использовал мигрантов для дестабилизации в Европе.
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