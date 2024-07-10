Гібридні операції та кібератаки Росії: в НАТО розповіли про можливий сценарій відповіді

Будь-яка з країн НАТО може попросити захисту у Альянса від гібридних операцій та кібератак Росії. Цей момент регулюється відповідною статтею Північноатлантичного договору.

Про це заявив високопосадовець НАТО, відповідаючи на питання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції РФ, пише РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

"У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія. Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики, речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції", - сказав він.

Представник НАТО також додав, що, зрештою, захисту від союзників по Альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак.

Водночас, він підкреслив, що наразі жодна з них цього не робила.

Про що мова

Принцип колективної оборони займає центральне місце у договорі країн-учасниць НАТО. Так, згідно з інформацією на сайті Альянсу, колективна оборона означає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО. Цей принцип - принцип колективної оборони закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору.

Уперше і єдиний раз за свою історію Альянс застосував статтю 5 після терористичних актів 11 вересня 2001 року проти США. Крім того, він вживав заходів колективної оборони кілька разів, у тому числі у відповідь на ситуацію в Сирії та на вторгнення Росії в Україну.