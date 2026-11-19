Уламки російського дрона впали на території МЗС у Києві (фото, відео)
Удень 19 листопада Росія атакувала дронами Київ. Уламки одного з них виявили на території Міністерства закордонних справ України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х.
Реакція Сибіги на атаку РФ
Через удар російського дрона по Києву його уламки впали на територію МЗС, каже Сибіга. За словами міністра, їх дипломати додадуть до свого музею.
Фото: уламки російського дрона на території МЗС України (x.com/andrii_sybiha)
Також Сибіга звернувся до російських терористів з гарно відомим всьому світу закликом.
"А до російських терористів наша дипломатична служба має просте, недипломатичне послання: слідуйте за російським військовим кораблем, покидьки. Ви ніколи не залякаєте українську дипломатію", - запевнив він.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві вдень 19 листопада ворожий боєприпас влучив позаду посольства Нідерландів, будівля дипмісії зазнала незначних пошкоджень.
Крім того, 19 листопада, окупантиа вдарили безпілотниками по Києву. Внаслідок атаки у трьох районах столиці впали уламки, на Подолі загорілися квартири, а також відомо про одну постраждалу.