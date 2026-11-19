Обломки российского дрона упали на территории МИД в Киеве (фото, видео)
Днем 19 ноября Россия атаковала дронами Киев. Обломки одного из них были обнаружены на территории Министерства иностранных дел Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.
Реакция Сибиги на атаку РФ
Из-за удара российского дрона по Киеву его обломки упали на территорию МИД, говорит Сибига. По словам министра, их дипломаты добавят в свой музей.
Фото: обломки российского дрона на территории МИД Украины (x.com/andrii_sybiha)
Также Сибига обратился к российским террористам с хорошо известным всему миру призывом.
"А к российским террористам наша дипломатическая служба имеет простое, недипломатическое послание: следуйте за российским военным кораблем, ублюдки. Вы никогда не запугаете украинскую дипломатию", - заверил он.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве днем 19 ноября вражеский боеприпас попал позади посольства Нидерландов, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
Кроме того, 19 ноября, оккупанты ударили беспилотниками по Киеву. В результате атаки в трех районах столицы упали обломки, на Подоле загорелись квартиры, а также известно об одной пострадавшей.